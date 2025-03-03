Обучение регрессии в прошлые жизни. Сертификат регрессолога

Русская школа регрессионных исследований проводит обучение регрессологов, с выдачей сертификата Обучение регрессологии в РШРИ — это комплексная программа профессиональной подготовки регрессологов, охватывающая все аспекты работы с подсознанием — от классического гипноза до передовых психоэнергетических технологий.
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