Обучение регрессии в прошлые жизни. Сертификат регрессолога

Русская школа регрессионных исследований проводит обучение регрессологов, с выдачей сертификата Обучение регрессологии в РШРИ — это комплексная программа профессиональной подготовки регрессологов, охватывающая все аспекты работы с подсознанием — от классического гипноза до передовых психоэнергетических технологий.