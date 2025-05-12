Эксперт заявил о новых рисках для водохранилищ Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма необходимо защитить от прогрева и "цветения", что неизбежно в засушливый период при постоянном повышении температур в условиях глобального потепления.
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