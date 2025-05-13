Андреева с Бондарчуком, Шейк в неглиже: выходы российских звезд в Каннах

Уже сегодня начнется Каннский фестиваль, где появятся и российские звезды. Ну а пока знаменитости готовятся к эффектному появлению на красной дорожке, давайте вспомним яркие выходы наших звезд на одном из крупнейших событий в мире кино.
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