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Царьград

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Шебалков: Киев с 2014 года вывозит лес ДНР в Европу

Шебалков: Киев с 2014 года вывозит лес ДНР в Европу

Алексей Шебалков сообщил, что Киев с 2014 года ведёт промышленную вырубку лесов парка "Святые Горы" под контролем ВСУ в ДНР для экспорта в Европу.

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