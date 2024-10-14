Появилась однозначная техническая идея по "Сберу"

Всех приветствую! Нефть.На прошлой неделе произошло сочетание событий, влияющих на нефть. Сначала Ближневосточный конфликт, потом на НЕ эскалации его прошла вполне закономерная коррекция, но пришел ураган «Милтон», который обрушился на Флориду…Что до графика — то в нем конечно творится хаос — но с чисто технической точки зрения очень многое говорит за пилу, цена выше 55ЕМА, Тенкан пересек Кинджун и «запаздывающая» выше текущих цен, но находится все в снижающемся облаке Ишимоку, которое продолжает снижение (я стойко придерживаюсь своего взгляда на ОИ на любом графике — в нем стратегически принимать решения и торговать крайне опасно).