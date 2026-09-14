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Красноярские проекты победили на всероссийском конкурсе «Родная игрушка»

Красноярские проекты победили на всероссийском конкурсе «Родная игрушка»

КРАСНОЯРСК, 14 сентября, ФедералПресс. В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса «Родная игрушка» в номинации «Идеи игр и игрушек».

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