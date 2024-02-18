Огненный корейский премиум. Genesis не советует парковать седаны Genesis G80, Genesis G90 и Genesis G70 внутри дома, иначе дом может сгореть

Премиум-бренд Hyundai Genesis объявил отзывную кампанию в США из-за проблем с соленоидом стартера: если в него попадёт вода, то может возникнуть короткое замыкание, которое приведет к пожару в моторном отсеке.
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