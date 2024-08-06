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Русский Днепропетровск

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Охота на украинские F-16 пойдет у румынской границы

Евгений Поздняков, Татьяна Алабугина 5 августа 2024 г., 21:10   Эксперты назвали последствия размещения переданных ВСУ F-16 вблизи границы с Румынией ВСУ намерены разместить западные F-16 около границы с Румынией.

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