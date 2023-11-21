В России предложили Джамале искупить вину за её русофобию. Есть несложный способ

Продюсер Дзюник призвал оставшуюся без концертов Джамалу извиниться на Красной площадиВ ноябре 2023 года МВД России объявило в розыск украинскую певицу Джамалу, имеющую не только крымско-татарские, но и армянские корни.
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