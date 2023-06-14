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Издание Der Tagesspiegel заявило, что ВСУ потеряли танки Leopard и БМП Bradley из-за «хитрой ловушки» российских военных

Издание Der Tagesspiegel заявило, что ВСУ потеряли танки Leopard и БМП Bradley из-за «хитрой ловушки» российских военных

Российским войскам удалось захватить поставленные Вооруженным силам Украины немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley в связи с грамотно спланированной операцией, сообщает издание Der Tagesspiegel.

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