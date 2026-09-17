РУССКАЯ НАЦИОНА...
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Об антирусских «русских националистах»

Об антирусских «русских националистах»

Александр Яковлев (серый кардинал Перестройки) прекрасно понимал, что делает, когда запускал маховик антисоветской пропаганды с помощью всей мощи государственной агитационной машины.

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