Об антирусских «русских националистах»

Александр Яковлев (серый кардинал Перестройки) прекрасно понимал, что делает, когда запускал маховик антисоветской пропаганды с помощью всей мощи государственной агитационной машины.
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