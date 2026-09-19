Премьеры Дании и Гренландии положительно отнеслись к сделке с США

Mads Claus Rasmussen/AP/TASS Премьер-министры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен 18 сентября положительно отнеслись к потенциальному соглашению с США, которое могут подписать на следующей неделе.
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