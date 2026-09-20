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Тульские новости

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Анна Иванова подвела итоги голосования в Туле

Анна Иванова подвела итоги голосования в Туле

Партия «Новые люди» направила более 500 наблюдателей на выборы, самый молодой избиратель только три дня назад отметил 18-летие и призвал друзей голосовать.

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