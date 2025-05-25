Кандидат в президенты Польши Тшасковский не подписал декларацию националистов

Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции Рафал Тшасковский отказался подписать декларацию националистов, предложенную выбывшим из гонки кандидатом от коалиции националистов и евроскептиков Славомиром Ментценом.
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