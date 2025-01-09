Полицейские на Московском метрополитене установили личности несовершеннолетних, которые напали на подростка в вагоне электропоезда

«Сотрудники УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве задержали несовершеннолетних, которые напали на подростка.
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