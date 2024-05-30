Как сейчас выглядит Кейт Миддлтон: последние новости о здоровье принцессы Уэльской Татьяна СергееваПринцесса Уэльская, Кейт Миддлтон, продолжает борьбу с онкологическим заболеванием, проходя курс химиотерапии.
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