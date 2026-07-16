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В Вологде завершили разбор барельефов с монумента Героям революции – их готовят к переносу

В Вологде завершили разбор барельефов с монумента Героям революции – их готовят к переносу

ВОЛОГДА, 16 июля, ФедералПресс. В Вологде на площади Революции завершен разбор барельефов с монумента Героям Октябрьской революции и Гражданской войны – эти элементы являются предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения.

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