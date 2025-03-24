Оператор и водитель съемочной группы телеканала "Звезда" погибли в зоне спецоперации

Согласно данным телеканала, по гражданскому автомобилю нанесли прицельный удар двумя ракетами HIMARS Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне спецоперации.
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