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В Минюсте Крыма рассказали о материально-техническом обеспечении Армянского судебного района

В Минюсте Крыма рассказали о материально-техническом обеспечении Армянского судебного района

В Министерстве юстиции Республики Крым рассказали о материально-техническом обеспечении Армянского судебного района, который состоит из одного судебного участка, располагаемого в помещении, переданном ранее в безвозмездное пользование Минюсту Крыма.

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