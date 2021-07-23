В Минюсте Крыма рассказали о материально-техническом обеспечении Армянского судебного района

В Министерстве юстиции Республики Крым рассказали о материально-техническом обеспечении Армянского судебного района, который состоит из одного судебного участка, располагаемого в помещении, переданном ранее в безвозмездное пользование Минюсту Крыма.
В Министерстве юстиции Республики Крым рассказали о материально-техническом обеспечении Армянского судебного района, который состоит из одного судебного участка, располагаемого в помещении, переданном ранее в безвозмездное пользование Минюсту Крыма.
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