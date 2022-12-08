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Макдэвид набрал 2+2 с «Аризоной» и обошел Робертсона в гонке снайперов – 24 шайбы против 23. У него 52 очка в 27 играх

Макдэвид набрал 2+2 с «Аризоной» и обошел Робертсона в гонке снайперов – 24 шайбы против 23. У него 52 очка в 27 играх

Коннор Макдэвид набрал 2+2 с «Аризоной» и обошел Джейсона Робертсона в гонке снайперов. «Эдмонтон» разгромил «Койотис» (8:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

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