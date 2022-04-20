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Пушилин о призывах ООН к перемирию: "Вызывают недоумение"

Пушилин о призывах ООН к перемирию: "Вызывают недоумение"

Пушилин заявил, что Гуттериш, судя по всему, совершенно не знаком с ситуацией на месте. Все офисы ООН в Донбассе прекрасно осведомлены об объявляющихся регулярно гуманитарных перемириях, а также о каналах и способах доставки гуманитарной помощи.

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