Движение транспорта ограничат в двух районах Петербурга с 16 марта

Автомобилистов просят заранее планировать удобный маршрут. Государственная административно техническая инспекция (ГАТИ) предупредила водителей о новых ограничениях движения транспорта в двух районах Петербурга с 16 марта.
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