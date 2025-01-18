16 января – день горячей и острой пищи.

Международный день горячей и острой пищи отмечается гурманами всего мира ежегодно 16 января. Острые специи и приправы пользуются большим спросом, поскольку вносят разнообразие в рацион и раскрывают грани вкуса привычных продуктов.
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