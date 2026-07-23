В России связали назначение Драпатого главкомом ВСУ с Британией

MykhailoDrapatyi/X Военэксперт Криницын: Драпатого назначили главкомом ВСУ из-за давления Британии Антон Демидов Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ из-за давления со стороны Великобритании.
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