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ИА Регнум

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Песков об испытании ракеты Францией: Европа одержима идеей милитаризации

Испытание Францией новой баллистической ракеты является громким и четким сигналом о том, что Европа одержима идеей милитаризации.

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