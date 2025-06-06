В «Единой России» обсудили защиту русского языка и культурного наследия в Донбассе

ЛУГАНСК, 6 июня, ФедералПресс. В рамках мероприятия, приуроченного ко Дню русского языка, секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев объявил о совместных проектах партии и Донбасса, направленных на восстановление общей культуры и истории, где ключевую роль играет русский язык.