Неизлечимая Селин Дион хранила болезнь в тайне 17 лет: «Бремя лжи стало слишком большим»

Певица храбрилась и не делилась новостями о недуге Селин Дион рассказала, что тайно боролась с синдромом ригидного человека в течение 17 лет, прежде чем раскрыть это публике, признав, что «лгать» своим поклонникам было «слишком» для нее.
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