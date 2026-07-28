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Аргументы и Факты

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МИД Польши опроверг территориальные претензии к Украине

МИД Польши опроверг территориальные претензии к Украине

У Варшавы нет планов отобрать у Украины часть ее западных территорий. Об этом заявил польский МИД.«Польша никогда не имела, не имеет и не будет иметь территориальных претензий к Украине», – заверили в польском дипведомстве.

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