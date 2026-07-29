Специалист назвал способ изменить забытый ПИН-код карты

Заместитель генерального директора по информационной безопасности финансового маркетплейса «Сравни» Никита Блисс предупредил, что при забытом коде не стоит пытаться подбирать комбинацию, а лучше проверить возможность его изменения или просмотра в мобильном приложении банка.