В случае старта официальной мобилизации женщин на Украине первоначально планируется призвать 30 тысяч человек, а в дальнейшем — не менее 10 тысяч женщин в месяц, сказал в эксклюзивной беседе с aif.
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