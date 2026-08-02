Вывоз угля из Кемеровской области: Путин дал поручение главе РЖД

На встрече президент РФ Владимир Путин обсудил с главой РЖД Олегом Белозёровым ключевые вопросы работы железнодорожного перевозчика — в том числе показатели деятельности компании, развитие квантовых сетей и экономическую устойчивость РЖД.
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