"Проклятые" вещи: почему картину "Плачущий мальчик" считают зловещей

РЕН ТВ Некоторые люди верят, что у старых вещей есть душа и характер. И даже женские часики с золотым браслетом – старинная вещица изумительной красоты, купленная в Европе, якобы привели к ссорам в семье.
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