С Украиной ничего не будет. Потому что наши войска все еще не получили мощь для наступления.

Александр Ляшенко

Без помощи США, укрожопые сбегут с фронта,без денег они воевать точно не будут.МО необходимо создавать контрационные лагеря для фильтрации укровояк от фашистов,бандеровцев,Азовцев Правого сектора и их лидеров и оголтелых которые издевались над пленными и их убивали.