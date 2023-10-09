Приоритетность Украины в политике Запада снизится на фоне эскалации в Израиле, считает сенатор Алексей Пушков.
Пушков объяснил, что будет с Украиной после эскалации в Израиле
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОТ
Олег Тимофеев
С Украиной ничего не будет. Потому что наши войска все еще не получили мощь для наступления.
Ответить
23 час.
Александр Ляшенко
Без помощи США, укрожопые сбегут с фронта,без денег они воевать точно не будут.МО необходимо создавать контрационные лагеря для фильтрации укровояк от фашистов,бандеровцев,Азовцев Правого сектора и их лидеров и оголтелых которые издевались над пленными и их убивали.
Ответить
22 час.
Свежие комментарии