Богемия ещё никогда не была такой жестокой: хардкорный режим добрался до Kingdo...

Богемия ещё никогда не была такой жестокой: хардкорный режим добрался до Kingdom Come: Deliverance 2Разработчики из чешской Warhorse Studios сообщили о выходе для своего средневекового ролевого экшена с открытым миром Kingdom Come: Deliverance 2 патча 1.
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