Вечерняя Москва

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Немецкий бизнес инвестировал в Москву почти восемь миллиардов долларов

Немецкий бизнес инвестировал в Москву почти восемь миллиардов долларов

По данным на апрель 2021 года, прямые инвестиции Германии в Москву достигли 7,8 миллиарда долларов. Об этом сообщил в четверг, 25 ноября, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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