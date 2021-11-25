Немецкий бизнес инвестировал в Москву почти восемь миллиардов долларов

По данным на апрель 2021 года, прямые инвестиции Германии в Москву достигли 7,8 миллиарда долларов. Об этом сообщил в четверг, 25 ноября, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.