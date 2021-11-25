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В Госдуме предложили не упоминать в СМИ должности участников резонансных ДТП

В Госдуме предложили не упоминать в СМИ должности участников резонансных ДТП

Депутат Выборный: СМИ не следует смещать акцент на должности участников резонансных ДТП Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ Средствам массовой информации (СМИ) не следует упоминать должности представителей органов власти, ставших участниками резонансных ДТП, так как это может привести к ухудшению репутации той или иной организации.

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