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До Украины дело может не дойти: Дугин о главном секрете Эр-Рияда

До Украины дело может не дойти: Дугин о главном секрете Эр-Рияда

Русский философ Александр Дугин раскрывает главный секрет переговоров России и США в Эр-Рияде. По его словам, до Украины речь может не дойти.

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Комментарии
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Сергей Ипатов
&quot;Но Трамп этот либеральный глобализм отменил&quot;.                                   Не могу с вами согласиться конкретно в этом моменте. Считаю, что на самом деле глобализм  уступил &quot;вынужденно&quot;, а эта поправка должна серьёзно поменять восприятие
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