⚡️Над Крымом и Азовским морем уничтожили 17 вражеских беспилотников Минобороны России сообщило об уничтожении ночью 1 БПЛА над Республикой Крым и 16 - над Азовским морем.
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⚡️Над Крымом и Азовским морем уничтожили 17 вражеских беспилотников Минобороны России сообщило об уничтожении ночью 1 БПЛА над Республикой Крым и 16 - над Азовским морем.