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Царьград

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Трагедия в Челябинске: жуткое ДТП на проспекте Ленина унесло 4 жизни

Трагедия в Челябинске: жуткое ДТП на проспекте Ленина унесло 4 жизни

В Челябинске в результате столкновения грузовика Howo и легковушки Pontiac погибли четыре человека, ещё двое пострадали.

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