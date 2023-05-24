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Сергей Лазарев и Дима Билан оказались в числе победителей премии RU.TV

Сергей Лазарев и Дима Билан оказались в числе победителей премии RU.TV

Заслуженный артист России, 41-летний певец и автор песен Дима Билан, а также бывший участник группы Smash!! Сергей Лазарев стали лауреатами XII музыкальной премии телеканала RU.

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