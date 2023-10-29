Times: Зеленский и Залужный разошлись во мнениях о контрнаступлении ВСУ

РИАМО - 29 окт. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский не сошлись во мнении относительно окончания контрнаступления ВСУ, сообщает РИА Новости.
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