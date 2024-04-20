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  • Eduard
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Израиль и Иран помогли Украине получить пакет помощи

О масштабах влияния тех сил, которые добились принятия пакета помощи Украине в Палате представителей, говорит тот факт, что для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, им потребовалось - и они сумели - развязать ограниченный конфликт между Израилем и Ираном и удержать его в строгих рамках (поскольку превращение обмена ударами в полноценный региональный конфликт могло бы похоронить украинский проект).

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