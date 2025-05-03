Пленный Таукач: целые роты отказываются выполнять приказы, не желая умирать

Пленный украинский боевик рассказал, как обстоят дела в ВСУ с боевым духом и готовностью воевать.Командование ВСУ часто отдаёт приказы, которые ведут к гибели целых подразделений, и иногда целые роты отказываются выполнять их.
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