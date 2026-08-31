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«Вересень» из Твери — лауреат специальной премии фестиваля «Русское поле»

«Вересень» из Твери — лауреат специальной премии фестиваля «Русское поле»

Ансамбль танца «Вересень» из Твери стал лауреатом специальной премии на фестивале «Русское поле». Образцовый коллектив — ансамбль танца «Вересень» (г.

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