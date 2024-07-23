Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 848 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кошмар
    Не нравятся нам мигранты-азиаты. Вот потому народ и требует, чтобы для мигрантов из Средней Азии и прочих стран СНГ б...Знаете, почему ев...
  • Nata
    Вам больше нравятся толпы агрессивных азиатов на детских площадках нашей страны?Знаете, почему ев...
  • Геннадий Исаков
    А зачем они нам? Шпионить и вредить?Знаете, почему ев...

Первый шаг торга: Путин заставил Запад заявить о территориальных уступках Киева

Первый шаг торга: Путин заставил Запад заявить о территориальных уступках Киева

Земля и политическая воля Даже Кличко выдал на удивление складную мысль: «Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, не думаю, что он сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без узаконивания со стороны народа».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх