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На Украине осталось только три школы, где преподают русский язык

На сегодняшний день на Украине русский язык изучается только в трех школах. По данным омбудсмена по языковым правам Тараса Креминя, в настоящее время русский язык изучают всего 770 детей, тогда как в 2022 году их было 455 тысяч.

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