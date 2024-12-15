"Квартал 95" показал карту Украины без Крыма

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Студия "Квартал 95", совладельцем которой был Владимир Зеленский, показала в рекламе новогоднего выпуска развлекательной программы карту Украины без Крыма, воссоединение которого с Россией Киев отказывается признавать.
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