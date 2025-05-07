Оснащение нового военного комиссариата Салехарда обойдётся в 23 миллиона рублей

Планируется, что 23 миллиона, выделенные властями, будут потрачены на шкафы, компьютерные кресла, стулья, конференц-холл, мини-кухню, телевизоры, сканеры, ноутбуки и необходимые в работе канцелярские принадлежности.
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