«Храм - харам»: Пахлавон все предумсмотрел - купил канистру, бензин и зажигалку, но не учел один важный факт

Ирина Некрасова

Да он один такой, что ли? СтОит почитать комментарии к статьям на "Дзене" или на "Мир тесен": там что ни Пахлавон - то ярый ненавистник христианства, что ни Курбонов - то фанатик-мусульманин. Они считают, что Россия исторически их земля, а русские здесь иностранцы. Если хохлы Черное море выкопали, то Пахлавоны - хозяева России и это утверждают открыто и нагло. Давно пора взяться за наведение порядка в стране и показать Курбоновым, где на карте мира их дом!