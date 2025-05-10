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«Храм - харам»: Пахлавон все предумсмотрел - купил канистру, бензин и зажигалку, но не учел один важный факт

«Храм - харам»: Пахлавон все предумсмотрел - купил канистру, бензин и зажигалку, но не учел один важный факт

Молодой парень, иностранец из Таджикистана, Пахлавон Курбонов, хотел, говорят, поджечь Покровский кафедральный собор! Покупка топлива и путь к собору Всё случилось в апреле 2025 года.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
А что этот ишак хкедлон не рошел поджигать мечеть и там орать храм хорам.
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8 час.
angel angel
Нужно было этого козла перед собором сжечь!
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7 час.
Ирина Некрасова
Да он один такой, что ли? СтОит почитать комментарии к статьям на &quot;Дзене&quot; или на &quot;Мир тесен&quot;: там что ни Пахлавон - то ярый ненавистник христианства, что ни Курбонов - то фанатик-мусульманин. Они считают, что Россия исторически их земля, а русские здесь иностранцы. Если хохлы Черное море выкопали, то Пахлавоны - хозяева России и это утверждают открыто и нагло. Давно пора взяться за наведение порядка в стране и показать Курбоновым, где на карте мира их дом!
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1 час.
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