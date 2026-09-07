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Ученые назвали популярные продукты, вызывающие бессонницу и кошмары

Ученые назвали популярные продукты, вызывающие бессонницу и кошмары

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Psychology, на которое ссылается Daily Mail, привычный многим стакан тёплого молока перед сном может не только не способствовать расслаблению, но и, напротив, ухудшать качество сна .

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